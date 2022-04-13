Арестован азербайджанский блогер, распространивший в социальных сетях видео, на которых видно, что он употребляет наркотики.

Как передает Qafqazinfo, блогер Джамиль Гулиев, известный в социальных сетях как jam_guliyev, задержан в результате совместной операции, проведенной 29-м отделом полиции Ясамальского районного управления полиции и Главного управления по борьбе с наркотиками. При досмотре у него при себе был обнаружен метамфетамин («паты»).

Составленный в отношении Гулиева протокол был направлен в Ясамальский районный суд. Суд приговорил блогера к двум месяцам административного ареста.