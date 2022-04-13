Киев вновь под обстрелом
В субботу утром, 16 апреля, Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города, уточняется информация о пострадавших, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
«Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются. Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые ранее выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого», - написал он.