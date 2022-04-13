С начала войны в Украине погибли 200 детей
В ходе полномасштабных военных действий на территории Украины погибли 200 детей, более 360 получили ранения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора страны.
Подчеркивается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества жертв в местах ведения активных боевых действий.
Накануне стало известно, что российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали пять детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный ребенок.