Россия заявила об уничтожении украинского штурмовика
«Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили 43 пункта управления подразделений украинских войск, восемь автоколонн с топливом для военной техники, а также 760 районов сосредоточения живой силы противника.
«Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - добавил Конашенков.