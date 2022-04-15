Сахиль Бабаев рассказал о результатах реформ в социальной сфере

Было отмечено, что новый пакет реформ с годовой финансовой стоимостью более 2,1 миллиарда манатов направлен на поддержание благосостояния 3,4 миллиона человек. Осуществлено новое повышение как заработной платы, так и социальных выплат.

С.Бабаев подчеркнул, что на совещании под председательством президента Ильхама Алиева по итогам первого квартала 2022 года, глава государства отметил, что за первые три месяца текущего года наша страна успешно развивалась во всех сферах. В результате особой заботы президента о социальной сфере, об уязвимых группах населения, подписанных им указов и распоряжений, с начала 2022 года в Азербайджане осуществляются очередные реформы, которые позволят добиться нового серьезного социального прогресса.

«Масштабные социальные реформы, проводившиеся в нашей стране за последние годы и нацеленные на конкретные результаты, и положительные тенденции, вытекающие из этих реформ, продолжились и в первом квартале текущего года. Одним из важных достижений стала высокая оценка социальных реформ на международном уровне». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на коллегии министерства по итогам первого квартала текущего года.

«В первом квартале текущего года Агентство DOST было награждено почетным дипломом Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов. Недавно структура получила награду European Social Services Award Европейской социальной сети. Государственный фонд социальной защиты также был удостоен высшей награды Международной общественной организации за 2022 год в рамках Международной премии за преобразование государственного сектора в Великобритании. Все это еще раз подтверждает, что успех реформ в социальной сфере в нашей стране по поручению президента Ильхама Алиева высоко оценивается на международном уровне», - сказал министр.

Он добавил, что Азербайджан поднялся на первое место в СНГ по индексу номинальной и покупательной способности минимальной пенсии.

«В результате социально-экономических реформ, неуклонного роста возможностей трудоустройства и заработной платы, расширения легализации трудовых отношений за последние три месяца увеличились поступления по линии социального страхования. Это увеличение составило 152 миллиона манатов или 17 процентов. Ежемесячные социальные выплаты своевременно выплачиваются. Динамика роста коснулась и адресной социальной помощи. Среднемесячный размер адресной помощи на семью увеличился на 21 процент и составил 300 манатов», - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, в первом квартале текущего года Государственное агентство занятости привлекло к программе самозанятости более 4 000 человек, к профессиональному обучению и консультированию – более 4 700 человек.

«Более 11 тысяч человек обеспечены подходящей работой. В центрах DOST было обслужено более 155 000 человек, в целом в период деятельности агентства – более 806 000 человек. Семьи шехидов и инвалидов войны получили в первом квартале текущего года еще 200 квартир, в послевоенный период – 3 200, а всего более 12 500 квартир или индивидуальных домов. В этом году 1 500 семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены жильем и индивидуальным жильем», - заключил Сахиль Бабаев.

На совещании также были подробно проанализированы итоги проделанной в первом квартале текущего года работы в деятельности министерства.