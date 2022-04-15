«IP-адрес сайта, с которого делались дискредитирующие заявления, зарегистрирован в США. Информация на сайте не относится к официальной позиции «Единой России», содержит информацию, которая дискредитирует Россию», - говорится в сообщении.

Фракция «Единой России» обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции, который ранее распространил информацию о приказе Путина уничтожить спутники Starlink компании SpaceX.

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Владимир Путин отдал приказ Военно-космическим силам уничтожить группировку спутников Starlink (компании SpaceX), с помощью которых проводилось наведение и корректировка огня по крейсеру «Москва» в Черном море. Об этом говорится на сайте фракции правящей партии «Единая Россия».

По его словам, для обеспечения безопасности всех российских подразделений, задействованных в войне против России, верховным главнокомандующим РФ был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink.

«Речь идет о спутниках, которые находятся над Россией, Украиной и черноморским бассейном. Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим», - отметил Медведев.