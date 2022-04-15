Румыния запретила российским судам заходить в свои порты

Власти Румынии приняли решение запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.

«С 00:00 часов 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.