Минобороны Украины: Мариуполь является щитом Украины

«На сегодня Мариуполь является щитом огромной части Украины. Ведь город держит на себе огромное количество вражеских войск и не дает им продвигаться в другие регионы». Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина.

По ее словам, любая информация о том помогают или не помогают власти, что можно сделать – все это будет анализироваться россиянами.

«Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно – ВСУ, Украина, делают все возможное и даже не возможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать – Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь – это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя», - рассказала Маляр.