Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

«Было принято решение самостоятельно заявить о досрочном прекращении полномочий России в СПЧ... после принятия неправомерной и политически мотивированной резолюции ГА ООН о приостановлении членства Российской Федерации в СПЧ. Результат такого шага – наш переход из статуса члена Совета в статус наблюдателя». Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

По его словам, если бы Россия 7 апреля согласилась с «ливийским сценарием», то получила бы аналогичное «поражение в правах» на оставшиеся полтора года членства в СПЧ.

«Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя – не более того», - сказал Вершинин.

Он отметил, что в документах, учредивших СПЧ, ничего не сказано о мерах после приостановления членства какой-либо из стран.