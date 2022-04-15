Подробности взрывного нападения на полицейских в Баку

Показания в суде дал бывший заключенный Эльман Гурбанов, один из выживших «подрывников». Он объяснил, почему в тот день он оказался в машине с Мусеибом Алескеровым, который и подорвал гранату, ранив четырех сотрудников полиции, один из которых позже скончался в больнице. Сам Алескеров погиб на месте.

В июле прошлого года во время полицейской операции у авторынка в Ясамальском районе Баку некие граждане взорвали боевую гранату, тяжело ранив четырех сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время идет судебное разбирательство по этому инциденту.

Полицейская операция, как выяснилось, проводилась тогда с целью поимки именно Мусеиба, который неоднократно задерживался за торговлю наркотиками и контрабанду, но продолжал заниматься тем же. Алескеров попытался скрыться от стражей порядка, но когда понял, что ему не уйти, взорвал припрятанную в автомобиле гранату. Решил ли он, что лучше погибнуть, чем сидеть в тюрьме, теперь уже не узнать.

К сожалению, погиб и сотрудник управления полиции Сабаильского района Эльчин Сафаров, а еще троих полицейских долго выхаживали врачи, чтобы залечить их раны.

Однако подельник Алескерова – Эльман Гурбанов, уже сидевший за разбой, все же оказался на скамье подсудимых. При задержании у него обнаружили большое количество метамфетамина и героина, а также охотничий нож и кастет. Под сиденьем полицейские нашли еще одну гранату, наркотики и дубинку.

Отсидев прежний срок, Гурбанов временно поселился в доме Мусеиба Алескерова, с которым познакомился в тюрьме. И судя по всему, он активно помогал сокамернику продавать наркотики.

В день происшествия Мусеиб отправился с ним на авторынок, чтобы купить автомобиль. И они его уже почти купили, даже сидели в салоне, когда к ним подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы. Алескеров вышел из машины, однако выхватил откуда-то ручную гранату и пригрозил взорвать себя, если его не отпустят.

«Ему предложили положить гранату на землю, долго уговаривали не делать глупостей, но Мусеиб улучил момент и побежал в сторону Кровавого озера. Полицейские бросились за ним, и вскоре раздался взрыв. Потом меня отвезли в отдел полиции, спросили, не употреблял ли я наркотики. Я признался, что принял метамфетамин», - сказал в своих показаниях Эльман Гурбанов.

Однако обвиняемый утверждал, что не знает, для кого предназначались наркотики и оружие, найденные в машине, и уверял, что сам он никогда наркотиками не торговал.

Однако суд счел показания Гурбанова неубедительными и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.