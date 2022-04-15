Премьер-министр Украины летит в Вашингтон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и высокопоставленные финансовые чиновники Украины посетят Вашингтон на следующей неделе во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает УНИАН.

По данным источников издания, глава правительства вместе с министром финансов Сергеем Марченко и председателем Национального банка Кириллом Шевченко проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из G7 и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованным Всемирным банком.

Отмечается, что мероприятие станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться с множеством финансовых деятелей из стран с развитой экономикой после начала войны в Украине.