Россия сняла ограничения на ввоз фруктов и овощей из Турции

Россия сняла ограничения на ввоз в страну перцев, апельсинов, грейпфрутов, гранатов и винограда из Турции, передает RT.

Соответствующее решение было принято по итогам «тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции» в Россию.

Также российские специалисты проинформировали турецкие уполномоченные органы о требованиях касательно контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции и разъяснили, какие меры необходимо принять для устранения ранее обнаруженных нарушений.

В декабре 2021 года Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых видов овощей и фруктов из Турции и Ирана.