МИД Великобритании: Лондон затягивает храповик российской военной машины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводя санкции против российских олигархов, Лондон «затягивает храповик российской военной машины».

«Таким образом, Великобритания нацеливается на круг людей, наиболее близких к Кремлю. Мы будем продолжать санкции, пока Россия не потерпит неудачу в Украине. Ничто и никто не остается без внимания», - сказала Трасс.

Она отметила, что активы российских олигархов не могут быть репатриированы обратно в Россию, а это, в свою очередь, лишит Кремль дополнительных средств для войны с Украиной.