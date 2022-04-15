МИД Великобритании: Лондон затягивает храповик российской военной машины
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводя санкции против российских олигархов, Лондон «затягивает храповик российской военной машины».
«Таким образом, Великобритания нацеливается на круг людей, наиболее близких к Кремлю. Мы будем продолжать санкции, пока Россия не потерпит неудачу в Украине. Ничто и никто не остается без внимания», - сказала Трасс.
Она отметила, что активы российских олигархов не могут быть репатриированы обратно в Россию, а это, в свою очередь, лишит Кремль дополнительных средств для войны с Украиной.
В свою очередь, в заявлении британского правительства говорится, что санкции, введенные Великобританией и ее международными партнерами, имеют «глубокие и разрушительные последствия для способности России вести войну».
«Анализ показывает, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза, при этом 275 миллиардов фунтов стерлингов – 60% российских валютных резервов – в настоящее время заморожены», - отмечается в сообщении правительства Великобритании.
Напомним, что ранее Лондон объявил о заморозке активов, принадлежащих двум соратникам известного российского олигарха Романа Абрамовича – Юджина Тененбаума и Давида Давидовича – на сумму до 10 млрд фунтов стерлингов. Заморозка активов произошла через день после того, как власти офшорного государства Джерси заморозили активы на сумму более $7 млрд, предположительно связанные с Абрамовичем.
Таким образом, общая стоимость замороженных активов достигает $20 млрд. Помимо заморозки активов, Давидовичу также запретили въезд в Великобританию.