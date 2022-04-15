Словакия намерена купить турецкие «Байрактары»

«Словакия ведет переговоры о закупке турецких беспилотников Bayraktar TB2». Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Hurriyet.

По его словам, работы по приобретению беспилотников для словацких военных продолжаются.

«Сегодня были хорошие разговоры с господином Байрактаром из Турции, а также продолжаются обсуждения с другими производителями дронов», – заявил Надь.

Напомним, что ранее Сербия подтвердила свое намерение приобрести турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2 для укрепления обороны страны на фоне напряженности на Балканах.