Словакия намерена купить турецкие «Байрактары»
«Словакия ведет переговоры о закупке турецких беспилотников Bayraktar TB2». Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Hurriyet.
По его словам, работы по приобретению беспилотников для словацких военных продолжаются.
«Сегодня были хорошие разговоры с господином Байрактаром из Турции, а также продолжаются обсуждения с другими производителями дронов», – заявил Надь.
Напомним, что ранее Сербия подтвердила свое намерение приобрести турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2 для укрепления обороны страны на фоне напряженности на Балканах.