Путин официально запретил отождествлять СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для граждан до 5 тысяч рублей или аресте до 15 суток и штрафах до 100 тысяч рублей для юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает РИА Новости.

Отмечается, что за повторное совершение правонарушения устанавливается для граждан – административный штраф в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц – административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц – административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.