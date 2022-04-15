Кто представит Азербайджан на чемпионате Европы в Баку?

В турнире из 12 команд участники разделены на две группы. Игры проходят на Bison Esports Arena. Согласно правилам, на групповом этапе каждая команда играет друг с другом один раз. Все матчи организованы в формате «Best of Three», то есть до двух побед. По количеству побед в плей-офф выйдут обладатели первых двух мест в каждой группе, а затем состоятся полуфинальный и финальный раунды. Решающие стадии пройдут по системе Double Elimination. Финал будет организован в формате «Лучший из пяти», то есть до трех побед.

Следует отметить, что главным спонсором Федерации киберспорта Азербайджана является Topaz. Победитель турнира получит право представлять Азербайджан на чемпионате Европы-2022 по киберспорту, который впервые пройдет в Баку. Призовой фонд чемпионата Европы – 15 000 долларов. Чемпионат пройдет в рамках TEKNOFEST AZERBAIJAN 26-29 мая.