Washington Post: спутниковые снимки показали свыше 800 новых могил в Херсоне

Спутниковые снимки показали, что с 28 февраля по 15 апреля на херсонское кладбище было добавлено не менее 824 новых могил, пишет газета The Washington Post.

Согласно недавним спутниковым снимкам, проанализированным лондонским некоммерческим центром информационной устойчивости (CIR), в Херсоне выкапываются ряды могил.

«Место захоронения находится на окраине города, к востоку от аэропорта», - говорится в сообщении. Страшно подумать о том, как погибали мирные жители и что еще происходит в этих районах», - цитирует директора по расследованиям Бенджамина Стрика издание УНН.