Отдел информации 14:31

Под угрозой штрафов за некачественную работу компании азербайджанского магната Мехраджа Бабаева останавливают одно за другим строительство объектов в Западной Сибири, осуществляемых за счет бюджетных средств. Как сообщают российские СМИ, в здании школы, построенной компанией Мехраджа Бабаева в Ханты-Мансийском автономном округе, выявлены «опасные для жизни и здоровья граждан нарушения». Несколько дней назад Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес решение по иску окружной Службы жилищного и строительного надзора к ООО «Школа 1725» (учредитель ООО «Версо-Монолит» входит в «Версо-Холдинг», который принадлежит азербайджанскому предпринимателю Мехраджу Бабаеву). Ведомство добивалось привлечения застройщика к ответственности за игнорирование предписаний, выданных в ходе ревизий, и сообщило «об общественно опасных деяниях».

Строительство школы на 1725 мест в районе Иртыш-2 началось в 2018 году. Для этой цели и было создано ООО «Школа 1725». Но, судя по протоколу заседания Совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, прошедшего под председательством замглавы автономного округа Евгения Адамова, в обозримом будущем этот востребованный объект в эксплуатацию сдан не будет, поскольку текущая готовность школы едва достигла 25,2 процента. На строительной площадке побывали также представители Стройнадзора, которые выявили в ходе проверки значительные отклонения от проекта и, в частности, несоответствие железобетонных конструкций проектной документации. Здесь важно отметить, что все это время Мехрадж Бабаев занимался строительным бизнесом в Баку, где он известен, как неофициальный деловой партнер Али Гасанова, бывшего помощника президента. Именно Мехрадж Бабаев строил в Баку жилые дома для журналистов по заказу упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ, хотя подрядчиком была компания, принадлежащая членам семьи Али Гасанова, которая впоследствии передала работы холдингу Мехраджа Бабаева как субподрядчику.

Как известно, строительство жилых домов для журналистов велось неважно, а часть средств, выделенных на строительство, использовалась не по назначению. По этому делу, напомним, судили бывшего главу компании KIVDF Вугара Сафарли. Сейчас в России бизнес Мехраджа Бабаева переживает тяжелые времена – арбитраж в массовом порядке принимает банкротные иски к «Версо-Монолиту», махинациями в Нижневартовске заинтересовались контролеры ФСБ, с принадлежащих Бабаеву предприятий по требованию Сбербанка взыскивают строительную технику, счета «Версо-Холдинга», заблокированы по требованию ФНС, плюс на днях Дирекция по содержанию имущества казны Ханты-Мансийского округа обратилась в окружной арбитраж с иском к ООО «Версо-Монолит Инвест», потребовав от застройщика завершить до конца июля 2022 года строительство 181 квартиры в ЖК «Иртыш» общей площадью свыше 9 тысяч квадратных метров.