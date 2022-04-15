Украина: у нас более 700 российских пленных, у них – столько же

«В Украине сейчас более 700 пленных российских военных и у них примерно столько же. Кроме того, российские войска держат в плену более тысячи гражданских». Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

По ее словам, россияне схватили более тысячи человек, из них около пятисот – это женщины.

«Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей», - добавила Верещук.