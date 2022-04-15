На суде раскрыт механизм откатов главам исполнительной власти

В частности, Эльнур Исаев, исполнительный директор ООО NTS Company , которое занималось подготовкой проектной документации и строительством административного здания Имишлинской районной исполнительной власти, сообщил, что его компания выиграла тендер и решила приступить к работам.

Похоже, Вильям Гаджиев был не один глава, который на протяжении десятелетий работал по этой коррупционной схеме. Так работало большинство руководителей районов на местах.

На последнем судебном заседании по делу глав ы Исполнительной власти Имишлинского района Вильям а Гаджиев а раскрылся механизм откатов во время выделения бюджетных ассигнований на строительные работы.

На строительство здания был подписан контракт на сумму 6 миллионов 200 тысяч манатов. Однако на счет компании-подрядчика поступило всего около 4 миллионов. Причем 30 процентов от этой уже урезанной суммы достались Вильяму Гаджиеву в качестве «отката».

«Руководитель проекта Саяли Сафарова твердила, что у нас хотят забрать этот контракт и чтобы этого не случилось, нужно «заплатить» определенную сумму. По ее словам, в противном случае тендер уйдет другой компании. Мне и пришлось изъять 990 тысяч манатов из денег на строительство и через Сафарову передать их Вильяму Гаджиеву. С банковского счета мы эту сумму снимали частями», - заявил Исаев.

Обвиняемый сказанное свидетелем решительно отверг и даже вступил с ним в диалог.

Гаджиев: Я вас не знаю.

Свидетель: Дважды был у вас на приеме.

Гаджиев: За что вы заплатили эти деньги? Чего вы добивались?

Свидетель: Мы уже приступили к строительству, а нам пригрозили забрать тендер и передать другой компании. Так что были вынуждены платить, чтобы продолжить работу.

Гаджиев: Вы лжете. Я обсуждал с вами ситуацию?

Свидетель: Мы обсуждали проект.

Гаджиев: Зачем вы дали деньги Саяли ханум? Откуда вообще знаете, что она с ними сделала? Это вы совершили преступление, сами и разбирайтесь.

Потом был допрошен предприниматель Хаким Халилов. В своих показаниях он сообщил, что дал главе исполнительной власти 2 500 манатов на проведение мероприятий в районе, а также 8 500 манатов, чтобы «успокоить» жителей села, которые препятствовали работе возглавляемой им компании.

«Местные жители не понимали, что и зачем мы делаем. Они стали мешать нам работать. Поэтому я пошел на прием к Вильяму Гаджиеву. Он мне и сказал, мол, мы поможем, но у района есть расходы, надо бы «пожертвовать» 10 тысяч манатов. Через пару дней я передал его главному бухгалтеру Джамилю 8 500 манатов», - утверждал свидетель.

Другой свидетель, Октай Гюльмалиев, заявил, что дал 15 тысяч манатов бухгалтеру Джамилю Мусаеву на «покупку» социального жилья для ветерана войны в Имишли.

Суд продолжится 18 апреля.