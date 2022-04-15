На суде раскрыт механизм откатов главам исполнительной власти
На последнем судебном заседании по делу главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева раскрылся механизм откатов во время выделения бюджетных ассигнований на строительные работы.
Похоже, Вильям Гаджиев был не один глава, который на протяжении десятелетий работал по этой коррупционной схеме. Так работало большинство руководителей районов на местах.
В частности, Эльнур Исаев, исполнительный директор ООО NTS Company, которое занималось подготовкой проектной документации и строительством административного здания Имишлинской районной исполнительной власти, сообщил, что его компания выиграла тендер и решила приступить к работам.
На строительство здания был подписан контракт на сумму 6 миллионов 200 тысяч манатов. Однако на счет компании-подрядчика поступило всего около 4 миллионов. Причем 30 процентов от этой уже урезанной суммы достались Вильяму Гаджиеву в качестве «отката».
«Руководитель проекта Саяли Сафарова твердила, что у нас хотят забрать этот контракт и чтобы этого не случилось, нужно «заплатить» определенную сумму. По ее словам, в противном случае тендер уйдет другой компании. Мне и пришлось изъять 990 тысяч манатов из денег на строительство и через Сафарову передать их Вильяму Гаджиеву. С банковского счета мы эту сумму снимали частями», - заявил Исаев.
Обвиняемый сказанное свидетелем решительно отверг и даже вступил с ним в диалог.
Гаджиев: Я вас не знаю.
Свидетель: Дважды был у вас на приеме.
Гаджиев: За что вы заплатили эти деньги? Чего вы добивались?
Свидетель: Мы уже приступили к строительству, а нам пригрозили забрать тендер и передать другой компании. Так что были вынуждены платить, чтобы продолжить работу.
Гаджиев: Вы лжете. Я обсуждал с вами ситуацию?
Свидетель: Мы обсуждали проект.
Гаджиев: Зачем вы дали деньги Саяли ханум? Откуда вообще знаете, что она с ними сделала? Это вы совершили преступление, сами и разбирайтесь.
Потом был допрошен предприниматель Хаким Халилов. В своих показаниях он сообщил, что дал главе исполнительной власти 2 500 манатов на проведение мероприятий в районе, а также 8 500 манатов, чтобы «успокоить» жителей села, которые препятствовали работе возглавляемой им компании.
«Местные жители не понимали, что и зачем мы делаем. Они стали мешать нам работать. Поэтому я пошел на прием к Вильяму Гаджиеву. Он мне и сказал, мол, мы поможем, но у района есть расходы, надо бы «пожертвовать» 10 тысяч манатов. Через пару дней я передал его главному бухгалтеру Джамилю 8 500 манатов», - утверждал свидетель.
Другой свидетель, Октай Гюльмалиев, заявил, что дал 15 тысяч манатов бухгалтеру Джамилю Мусаеву на «покупку» социального жилья для ветерана войны в Имишли.
Суд продолжится 18 апреля.