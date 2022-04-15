Жена Медведчука просит обменять его на двух британцев

Жена задержанного в Украине олигарха Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам двух британских наемников, попавших в плен к России на территории Донецкой области, с призывом попросить премьера Великобритании повлиять на Киев и обменять их на ее супруга. Об этом говорится в ее видеообращении.

«Обращаюсь к родным Эйдена Эслина и Шона Пиннера... В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика – моего мужа Виктора Медведчука», - сказала она.