В азербайджанской армии прошли занятия

«В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в частях и подразделениях связи азербайджанской армии проведены занятия по профподготовке». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В ходе занятий на практике были отработаны задачи по развертыванию на территории полевых узлов и элементов связи, организации единой системы связи в сложной обстановке.

Для организации управления из развернутых на территории узлов стационарной и мобильной связи связисты умело осуществили высококачественный голосовой и информационный обмен между штабами.