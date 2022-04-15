МИД России: рассчитываем, что Великобритания не замедлит с ответом на просьбу жены Медведчука

«МИД России рассчитывает, что руководство Великобритании не замедлит с ответом на просьбу жены украинского политика Виктора Медведчука о его обмене на попавших в плен к ВС России граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины». Об этом в своем Telegram написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, съездивший недавно в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества.

«Не замедлит с ответом же. А глава МИД Великобритании Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», - заявила Захарова.

Напомним, что ранее сегодня жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам британцев, попавших в плен в Донецкой области, с просьбой содействовать обмену на своего мужа.