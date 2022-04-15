Российские бизнесмены просят Forbes не называть их «российскими бизнесменами»

Некоторые «имеющие связи с Россией» бизнесмены попросили американский Forbes не называть их российскими гражданами, сообщил журнал.

По данным издания, Forbes получал подобные просьбы в течение нескольких лет, но их число увеличилось в последние месяцы. В частности, с такой просьбой обратились основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и еще несколько предпринимателей.

Представитель Дурова заявил, что бизнесмен уехал из России много лет назад «и не собирается возвращаться».

В числе других бизнесменов, которые не хотят ассоциироваться с Россией числятся братья Игорь и Дмитрий Бухманы, соучредитель компании Revolut Ник Сторонски, партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер, инвестор Леонард Блаватник и Юрий Мильнер, которого Forbes называет «самым влиятельным технологическим инвестором в России».