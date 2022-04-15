Указом Эльчина Гулиева: Фирдовси Умудов и Гаджи Алиев повышены в звании

Глава спортивного отдела Спортивного олимпийского центра «Серхедчи», заслуженный тренер Азербайджана Фирдовси Умудов и 3-кратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе повышены в звании.

Церемония вручения состоялась сегодня на встрече со спортсменами «Серхедчи», добившимися больших успехов на международной арене. Выступая от имени спортсменов, Фирдовси Умудов поблагодарил за заботу и поддержку президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиеву и руководство Госпогранслужбы. Он отметил, что спортсмены сделают все для того, чтобы оправдать оказанное им доверие новыми победами и успехами.

Фирдовси Умудов, ныне также являющийся президентом клуба «Серхедчи», с 2005 по 2018 годы занимал различные тренерские позиции в сборных Азербайджана по вольной борьбе. Именно под его пристальным присмотром в сборных Азербайджана заблистали такие борцы, как Гаджи Алиев, Тогрул Аскеров, Джабраил Гасанов и другие.

С 2016-го по 2018-й годы Ф.Умудов был главным тренером основной сборной Азербайджана. В 2009, 2012 и 2015 гг. Умудов признавался лучшим тренером страны, а в 2012-м – лучшим тренером мира, став единственным азербайджанцем, удостоившимся такой чести. Под руководством Умудова наши борцы не раз поднимались на пьедестал почета на чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах и Кубках мира.

Гаджи Алиев – 3-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы, победитель Европейских и Исламских игр. На счету Гаджи Алиева также серебро и бронза Олимпийских игр в Токио-2020 и Рио-2016 соответственно. Призером в Рио, чемпионом мира в 2017 году и чемпионом Европы в 2018-м он стал именно под руководством Фирдовси Умудова.

Спортсмен, которому 21 апреля исполнится 31 год, намерен выступить и на Олимпиаде 2024 года в Париже.