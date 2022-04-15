И Италия закрыла свои порты для российских судов

Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa.

«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», - сообщает издание со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности».

Напомним, что ранее сегодня Румыния объявила о закрытии своих портов для судов из России.