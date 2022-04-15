Ульви Гулиев, депутат Милли Меджлиса, специально для haqqin.az 16:56

Авторская статья обозревателя haqqin.az Фарида Исаева под заголовком «Российские СМИ-угроза Азербайджану» заставила призадуматься. Особенно, в части обнародованной информации об ультиматуме к редакции. Уму непостижимо, однако, факт остается фактом. Роскомнадзор в ультимативной форме требует у haqqin.az в течение 24 часов удалить все сообщения и выступления официальных лиц Украины. Как бы странно не выглядело, государственный орган, выполняющий цензорские функции в российском медиа пространстве, считает возможным делать тоже самое применительно к СМИ в чужой, суверенной стране. Это напоминает давно забытую у нас советскую практику. На первый взгляд, налицо явное неуважение как к свободе слова, так и к независимой, профессиональной журналистской деятельности. Однако, данный вывод лишь видимая часть айсберга.

Уверен, Роскомнадзору доподлинно известно, что применяемая в России практика об иноагентах, даже на законодательном уровне неприемлема в Азербайджане. И самое главное, ни Роскомнадзор, ни любой другой иностранный-чужеродный орган не вправе самовольничать за пределами своей юрисдикции. Ведь, и этому рьяному цензору должно быть знакомо такое понятие как суверенная юрисдикция. Моральная же сторона происходящего абсолютно не выдерживает никакой критики, говорить в данном случае о логике, тем более о здравой, не приходится. Вольно-невольно задаёшься вопросом: почему же кто-то за бугром позволяет себе такое и при этом считает его показателем приличия? Именно в поисках ответа решил вновь просмотреть хорошо известные азербайджанской аудитории некоторые пропагандистские программы российских телеканалов. Ничего не изменилось, опять те же самые лица: Симоньяны, Багдасаровы, Бабаяны, Кеосаяны и многие другие с идентичным, искаженным восприятием правды.

У этих пропагандистов исключительно своя правда, которая ничего общего с истиной и интересами русского народа не имеет. Как бы они не старались доказать обратное, им не удаётся и скорее всего, никогда не удастся. Потому что, правда не может быть своей или чужой, она всегда одна. Ведь давно уже доказано, какая бы целенаправленная фильтрация не применялась и какой бы суров не был цензор, правду невозможно скрыть, рано или поздно она обязательно всплывёт. В действительности же, эти пропагандисты, кроме как страны пребывания и языка, ничего общего с русским народом не имеют. Зато дирижёрам этих ура-патриотов безразлично и то, что абсолютное большинство человеческой цивилизации придерживается противоположного мнения и как ни странно, правда именно на стороне явного большинства. Зачастую складывается нелицеприятная картинка. Будто, кроме этнических армян, не могут найти ни одного настоящего русского, кому бы могли доверить государственную пропаганду. Ведь в этой огромной стране, наряду с армянским меньшинством, проживают также якуты, буряты, эвены, нанайцы, чуваши, башкиры, татары и многие другие народы. Не говоря уже о том, что участие в политических ток-шоу представителей местного, значимого мусульманского населения в качестве экспертов, большая редкость. Неужели кто-то думает, что их нет или же, по чьему-то мнению, они могут выглядеть не совсем убедительно? Дабы соблюсти нормы приличия и в знак уважения к законодательству и суверенитету соседней страны, подчёркиваю, что следующие вопросы являются риторическими и отнюдь не обращены к Роскомнадзору. Неужели почти в 150 миллионном российском обществе, чьим коренным населением являются именно русские, невозможно отыскать человека не только с русской фамилией, но и с искренне русской душой?

Ведь, именно душа русского интеллигента способна радеть, страдать за своих соотечественников. Только настоящий русский интеллигент, чего-бы ему это не стоило, не будет врать своему народу. Как когда-то ни разу не соврал один из величайших представителей русского народа Лев Николаевич Толстой, в том числе и в своём всемирно известном произведении «Война и мир». С недавних пор, цивилизованный мир особо остро ощутил всю опасность сепаратизма во всех его проявлениях. Даже сильные мира сего наконец-то убедились в том, что право на самоопределение в нарушение основополагающего принципа о территориальной целостности несёт в себе катастрофическую угрозу для мирового правопорядка. Однако, для достижения мировой безопасности, ведущие политические игроки обязаны отказаться от двойных стандартов. Должны раз и навсегда отказаться от постыдной практики поощрения сепаратизма в одной географии и резкого его осуждения, и неприятия в другой. Без исключения, любой сепаратист, независимо от места проживания, национальности и вероисповедания, не должен сомневаться в том, что суровая кара за сепаратизм неминуема. Должен об этом знать и помнить самодур под фамилией Арутюнян. Не должны об этом забывать и его предшественники. Такие как они не должны сомневаться в том, что их явки и пароли, клички и позывные, кураторы и связи давно расшифрованы. Самое главное, их позорная участь уже предрешена. Поэтому следующий риторический вопрос об армянском обществе. Мы не забыли и никогда не забудем геноцид в отношении азербайджанцев, совершённый армянами в Ходжалы. Всего за одну ночь были зверски убиты 613 мирных азербайджанцев.