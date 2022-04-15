Грузинская певица исполнила в Шуше любимую песню Ильхама Алиева
Группа известных грузинских певцов находится в Карабахе. Как сообщает haqqin.az, известные деятели музыкального творчества соседней страны ознакомились с восстановительными работами на освобожденных территориях.
Среди гостей в Карабахе – известный грузинский певец Дито Кисишвили, прославившийся в Азербайджане после исполнения с дочерью знаменитых азербайджанских песен «Джуджалярим» и «Бяри бах». Кисишвили вместе со своей дочерью вновь исполнил песню «Джуджалярим» в Шуше.
В то же время, известная грузинская оперная певица Джакели Ламзе отметилась пронзительным исполнением в Шуше песни «Эй, Ветен». Эта песня считается одной из любимых музыкальных композиций президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Певица Джакели Ламзе символично исполнила перед Домом-музеем Бюльбюля в Шуше песню «Гель эй сехер».
Видеоролики с исполнением грузинскими певцами азербайджанских песен на освобожденных территориях широко распространились в азербайджанском сегменте соцсетей и были с восторгом встречены пользователями.