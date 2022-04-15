Самир Нуриев собрал штаб

17:28

Под председательством главы Администрации президента, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба. Об этом сообщает АзерТАдж. Открывая заседание, Самир Нуриев указал на задачи, поставленные в ходе совещания, проведенного под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева по итогам первого квартала текущего года, и отметил, что эти задачи станут основой для деятельности на следующий год.

В повестку дня заседания также вошли различные вопросы, вытекающие из предстоящих краткосрочных и долгосрочных целей, в связи с чем были выслушаны соответствующие доклады, а также проведены обсуждения, связанные с оценкой экономического потенциала освобожденных от оккупации территорий, заселением, занятостью, перспективами экономического развития и другими вопросами. Затем были подробно обсуждены вопросы, вытекающие из Шушинского совещания членов Кабинета министров и координационного штаба, состоявшегося 2 марта, в том числе вопросы градостроительства, водоснабжения, восстановления памятников истории и культуры, а также другие вопросы.