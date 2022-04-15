Медведев прокомментировал публикацию на фейковом сайте «Единой России»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную Вселенную, передает РИА Новости.
«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про «Единую Россию» платят прямо из Госдепа», - заявил Медведев.
Напомним, что ранее сегодня на зеркальном сайте правящей партии «Единая Россия» было опубликовано заявление Медведева о приказе президента России Владимира Путина сбивать спутники Starlink компании SpaceX.