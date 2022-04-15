Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:41

Состав азербайджанских оппозиционных активистов, обосновавшихся в Европе, весьма неоднороден. Кто-то искренне заинтересован в углублении демократических процессов в Азербайджана, при которых политические права защищены от произвола властей и коррупции, но есть и такие, кто верно служит враждебным Азербайджану международным силам, отдельным государствам и даже Армении. Ко вторым обычно относится представители быдлокласса – малообразованная и беспредельно аморальная шваль, гордо величающая себя «блогерами» или же, в случае абсолютной безграмотности, «политическими активистами».

Так вот, некоторые из них настолько погрязли в стремлении оправдывать армянский сепаратизм в Карабахе, что не брезгуют сотрудничеством и с сепаратистом Аликрамом Гумбатовым, тщетно пытающимся распространять сепаратистские идеи на юге Азербайджана. Одним из них является запечатленный на фотографии Сейран Рафиев. Этот кривой персонаж, заседающий в Европарламенте в плотном окружении армянских националистов и проармянски настроенных евродепутатов, заслуживает особого внимания не только потому, что полностью разделяет взгляды и лично финансирует самого грязного матерщика Мухаммеда Мирзали. У Рафиева также самые теплые отношения со многими «ереваноориентированными» европейскими политиками, а также депутатами Европарламента армянского происхождения. Один из них – Яромир Штетина, член Европарламента от Чешской Республики. В свое время Штетина, не скрывавший своей проармянской позиции и неизменно выступавший против Азербайджана, был одним из депутатов Европарламента, который незаконно посетил Карабах и встретился с главой сепаратистского режима Бако Саакяном, за что и был объявлен Азербайджаном в международный розыск.

Среди друзей Рафиева, неизменно подчеркивающих, что он принадлежит к близкому окружению Аликрама Гумбатова, есть также еще одна сомнительная личность по имени Рагим Садыгбейли, который служит тем же кругам и преследует те же цели. Однако в данном случае, важно не столько обсуждение личностей упомянутых нерукопожатных деятелей, сколько наличие черт, которые их объединяют. Но есть и еще один примечательный момент – весь этот люмпенский сброд, ставший в Европе «блогерами» и «политическими активистами», завсегдатаи за столом у Мубариза Мансимова – известного азербайджанского бизнесмена, который много лет живет и работает в Турции. Любопытно, что же объединяет этих людей с Мубаризом Мансимовым? Неужели известный азербайджанский бизнесмен не знает, что это за люди, какой грязью они занимаются и, главное, какой вред они наносят своей стране? Казалось бы, люди уровня Мансимова, неизменно позиционирующие себя, как истинные патриоты Азербайджана, такую шушеру не то, что за свой стол – на порог пускать не должны. Но ведь пускает же! И общается!