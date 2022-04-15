Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщений о «минировании» музея
Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о «минировании», сообщает пресс-служба музея.
«В субботу, 16 апреля, в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений», - говорится в заявлении музея.