Офис Зеленского раскритиковал Европу за медлительность: в эту игру можно играть бесконечно
Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины, передает УНИАН.
По его словам, Украина, в первую очередь, просит у Европы оружие.
«1. Украина просит у Европы оружие. 2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам. 3. ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили. 4. Оружие едет слишком долго. В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас», - подчеркнул Подоляк.