Известный бренд закрыл все магазины в России

Французская косметическая сеть L'Occitane сообщила, что закроет все магазины и интернет-магазины в России. Это решение принято на фоне конфликта в Украине, передает «Ъ».

В заявлении компании говорится, что она «решительно осуждает необоснованное вторжение России в Украину».

Компания уточняет, что за последние несколько недель значительно свернула бизнес в России и, в частности, приостановила инвестиции и продажи в стране.

«С учетом огромных человеческих страданий, причиняемых эскалацией военных действий на Украине, и для защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы решили закрыть магазины и интернет-магазины в России», - заявили в L'Occitane.