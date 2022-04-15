Украина получила на почти $1 млдр благотворительной помощи

Сумма полученной благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных стран мира достигла почти $924 млн и средства продолжают поступать. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает «Корреспондент».

«Средства идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах», – рассказал глава Офиса президента, руководитель Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Андрей Ермак.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи. Были закуплены продовольствие у украинских производителей и укомплектованы продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи. Были закуплены продовольствие у украинских производителей и укомплектованы продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.