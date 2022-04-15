В России признали гибель генерала в Украине

Заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова, погибшего в ходе боевых действий в Украине, похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб, чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться, как в последний раз», - цитирует управление информации правительства Санкт-Петербурга губернатора Александра Беглова.

Напомним, что до этого Москва сообщала о гибели в ходе военных действий в Украине нескольких высокопоставленных военных, в том числе одного генерала — заместителя командующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск генерал-майора Андрея Суховецкого.