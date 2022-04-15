Зеленский повторил: Украина готова обменять Медведчука

Зеленский вновь заявил, что Украина готова обменять Виктора Медведчука, задержанного при попытке незаконно пересечь границу, передает УНИАН.

«Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют», - сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Россия не планирует производить обмен Медведчука на украинских военных, так как он является гражданином Украины.