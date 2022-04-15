Зеленский: переговоров недостаточно для решения проблем

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече с руководством Российской Федерации, заявив, что одних переговоров будет недостаточно для решения актуальных вопросов и мирного урегулирования, передает РБК-Украина.

«Есть много вопросов, и по некоторым я не вижу, чтобы они были готовы пойти на наш вариант или мы на их вариант», - сказал Зеленский, приведя в пример вопрос Донбасса.

По словам президента, на временно занятых территориях проживает достаточно украинцев, которые считают себя частью Украины.

«Вопрос: что мы хотим от этого? Там есть люди, которые нас ненавидят, а есть люди, которые граждане Украины, и они хотят, чтобы мы там были. Они постоянно хотят изменить статус этой части Украины. А мы хотим договоренностей таких, чтобы те люди, которые там находятся и считают себя украинцами, знали, где они живут. Не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», - добавил Зеленский.