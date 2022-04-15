Зеленский о роли Абрамовича в переговорах: он член делегации России

«Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Украиной и Россией как представитель делегации России, при этом относится к тем, кто склонен к дипломатическому решению проблем». Об этом на встрече с украинскими журналистами сказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что вряд ли у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция.

«Я думаю, что их дипломаты и бизнесмены отстаивают российскую сторону, только свои интересы. Наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении каких-то вопросов невоенным путем, прекращении войны. Думаю, что Абрамович в составе этой делегации, как мне говорили, представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и прекращение войны», - отметил Зеленский.