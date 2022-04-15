Президент Украины: уничтожение военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что если Россия уничтожит украинских военных в Мариуполе, это поставит точку на переговорах Киева и Москвы, передает «Украинская правда».

«Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол - потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», - сказал Зеленский.

По его словам, в целом по Мариуполю ситуация очень сложная.

«Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет», - сказал он.