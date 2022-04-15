Президент Украины: уничтожение военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что если Россия уничтожит украинских военных в Мариуполе, это поставит точку на переговорах Киева и Москвы, передает «Украинская правда».
«Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол - потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», - сказал Зеленский.
По его словам, в целом по Мариуполю ситуация очень сложная.
«Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет», - сказал он.
Президент Украины также отметил, что стороны договаривались, что будут гуманитарные коридоры.
«Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась. Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы унести раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранит им жизнь. Да, может быть Иловайск», - сказал Зеленский.