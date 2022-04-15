Эрдоган: противники Турции все еще пытаются выставить нас в плохом свете

«Правительство Турции продолжает курс на превращение национальной экономики в одну из десяти крупнейших в мире». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Он отметил, что Турция, расположенная в регионе полном кризисов и конфликтов, продолжает курс на наращивание экономического потенциала, привлекаются новые инвестиции.

Эрдоган подчеркнул, что противники Турции и сегодня не оставляют попыток формирования негативного общественного восприятия путем экономического давления, что в итоге нацелено на изменение курса страны.

«Темпы роста производства в стране удовлетворительные. Как только решим вопрос с уровнем инфляции, не останется никаких преград для достижения целей в экономической сфере», - заверил турецкий лидер.