Азербайджан работает над эвакуацией моряков из Туниса заявление мид
«Двое граждан Азербайджана, находившиеся на борту суда, потерпевшего крушение вблизи тунисского города Габеш, не пострадали». Об этом haqqin.az сообщили в МИД Азербайджана.
В ведомстве заявили, что в настоящее время принимаются соответствующие меры по эвакуации граждан Азербайджана.
Напомним, что 16 апреля судно, плывущее под флагом Экваториальной Гвинеи, разбилось возле тунисского города Габеш из-за плохих погодных условий. Среди экипажа судна было 2 гражданина Азербайджана.