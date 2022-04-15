Азербайджан работает над эвакуацией моряков из Туниса заявление мид

«Двое граждан Азербайджана, находившиеся на борту суда, потерпевшего крушение вблизи тунисского города Габеш, не пострадали». Об этом haqqin.az сообщили в МИД Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в настоящее время принимаются соответствующие меры по эвакуации граждан Азербайджана.

Напомним, что 16 апреля судно, плывущее под флагом Экваториальной Гвинеи, разбилось возле тунисского города Габеш из-за плохих погодных условий. Среди экипажа судна было 2 гражданина Азербайджана.