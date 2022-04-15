О проблеме кладбищ в Баку наши заметки
Несмотря на решение Кабинета министров от 2018 года, процесс передачи муниципалитетам нескольких бакинских кладбищ, расположенных в черте города, затягивается. С этим не согласны депутаты Милли Меджлиса, по мнению которых выполнение решения Кабмина необходимо для создания образцовых кладбищ.
Как сообщили haqqin.az в Тресте гражданского обслуживания, на данный момент муниципалитеты отказываются принять на свой баланс несколько кладбищ, поскольку на них нет свободных участков.
"В Баку есть кладбище, которому больше ста лет, - объяснили корреспонденту haqqin.az в Тресте гражданского обслуживания. - Оно еще не передано на баланс муниципалитета, куда должны быть переведены в общей сложности восемь кладбищ. Но муниципалитеты отказываются, никто не хочет принимать кладбища на "8-м километре" и в поселке Кешля".
Основная отговорка - кладбища не относятся к их территории, однако реальная причина в отсутствии на них свободных мест…
Не завершен и процесс передачи муниципалитетам трех кладбищ в поселке Бузовна, а также на территории "7-й километр" и "8-й километр".
Сотрудник Низаминского муниципалитета, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что кладбище на "8-м километре" является частным.
В муниципалитете не уточнили, кому именно оно принадлежит. Сказали лишь, что отвечать на этот вопрос должна Исполнительная власть Баку, так как трест находится в их подчинении.
По данным Хатаинского муниципалитета, Кешлинское кладбище находится не на его территории, а потому перевести его на свой баланс невозможно.
"В нашем районе есть кладбище на улице Джаваншира, - добавили в Хатаинском муниципалитете. - Насколько нам известно, на нем уже нет свободных участков, и когда-нибудь оно будет перенесено. Правда, официального решения на этот счет нет, но слухи ходят».
Ответственный за кладбище на "8-м километре" в ответ на звонок редакции заявил, что кладбище не является частной собственностью, а по-прежнему принадлежит Тресту гражданского обслуживания. По его словам, на огромной площади, где хоронили и мусульман, и христиан, мест уже не осталось.
Следует отметить, что в 2018 году Кабинетом Министров были внесены изменения в "Правила создания и содержания кладбищ". В решении говорится, что кладбища должны быть переданы муниципалитетам.
Известно, что пустующие места на кладбищах пользуются стабильным спросом и продаются, зачастую по высокой цене, в зависимости от их расположения.