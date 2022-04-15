Как сообщили haqqin.az в Тресте гражданского обслуживания, на данный момент муниципалитеты отказываются принять на свой баланс несколько кладбищ, поскольку на них нет свободных участков.

Несмотря на решение Кабинета министров от 2018 года, процесс передачи муниципалитетам нескольких бакинских кладбищ, расположенных в черте города, затягивается. С этим не согласны депутаты Милли Меджлиса, по мнению которых выполнение решения Кабмина необходимо для создания образцовых кладбищ.

"В Баку есть кладбище, которому больше ста лет, - объяснили корреспонденту haqqin.az в Тресте гражданского обслуживания. - Оно еще не передано на баланс муниципалитета, куда должны быть переведены в общей сложности восемь кладбищ. Но муниципалитеты отказываются, никто не хочет принимать кладбища на "8-м километре" и в поселке Кешля".

Основная отговорка - кладбища не относятся к их территории, однако реальная причина в отсутствии на них свободных мест…

Не завершен и процесс передачи муниципалитетам трех кладбищ в поселке Бузовна, а также на территории "7-й километр" и "8-й километр".

Сотрудник Низаминского муниципалитета, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что кладбище на "8-м километре" является частным.

В муниципалитете не уточнили, кому именно оно принадлежит. Сказали лишь, что отвечать на этот вопрос должна Исполнительная власть Баку, так как трест находится в их подчинении.

По данным Хатаинского муниципалитета, Кешлинское кладбище находится не на его территории, а потому перевести его на свой баланс невозможно.

"В нашем районе есть кладбище на улице Джаваншира, - добавили в Хатаинском муниципалитете. - Насколько нам известно, на нем уже нет свободных участков, и когда-нибудь оно будет перенесено. Правда, официального решения на этот счет нет, но слухи ходят».

Ответственный за кладбище на "8-м километре" в ответ на звонок редакции заявил, что кладбище не является частной собственностью, а по-прежнему принадлежит Тресту гражданского обслуживания. По его словам, на огромной площади, где хоронили и мусульман, и христиан, мест уже не осталось.

Следует отметить, что в 2018 году Кабинетом Министров были внесены изменения в "Правила создания и содержания кладбищ". В решении говорится, что кладбища должны быть переданы муниципалитетам.

Известно, что пустующие места на кладбищах пользуются стабильным спросом и продаются, зачастую по высокой цене, в зависимости от их расположения.