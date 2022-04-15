И борьба за пост мэров в этой связи порою превращается в настоящие баталии. К примеру, еще свежа в памяти интрига, развернувшаяся на муниципальных выборах в соседней Турции. В этой стране, как и в европейских и многих других государствах, уже давно и прочно зарекомендовал себя институт мэра - чиновника, избираемого гражданами и посему старающегося всеми силами оправдать их доверие.

Институт муниципалитетов в развитых странах - один из ключевых механизмов, обеспечивающих социально-экономическое развитие регионов. Сама концепция проведения локальных выборов и налаженного местного самоуправления является своего рода залогом заинтересованности чиновников-управленцев в решении насущных проблем своих избирателей.

Увы, Азербайджану до такой самоотверженности в деле обеспечения благополучия граждан, похоже, еще далеко. Сам институт муниципалитетов в стране хоть и имеется, но является скорее данью моде, а не серьезным механизмом, способным ощутимо влиять на ситуацию на местах. Избираемые гражданами главы муниципалитетов фактически пребывают в положении подчиненных у глав исполнительной власти, назначаемых руководством страны.

Одно из свидетельств такого положения дел - любопытный факт, выяснившийся недавно на заседании суда по делу бывшего главы Имишли Вильяма Гаджиева. Как оказалось, тамошний председатель муниципалитета был вынужден раздавать взятки чиновникам и самому главе... дабы «утвердить» свое избрание. Он так прямо и сказал: «Иначе просто не дали бы работать». Примечательное свидетельство фактически бесправного положения представителей муниципальных органов страны.

Очевидно, что при таком положении дел муниципалитеты никакой серьезной роли в Азербайджане играть не могут. Да и на какие средства развернуться «на благо народа», если на всю муниципальную деятельность, к примеру, в нынешнем году в виде дотаций и субвенций выделены из госбюджета скудные шесть с половиной миллионов манатов.

Между тем необходимость в сильных и независимых муниципалитетах актуальна как никогда - регионам как воздух нужны реформы и инвестиции, а значит и новый подход к вопросу местного самоуправления.

Сам механизм избираемости мэров на местах помог бы в разы ускорить процесс вовлечения населения в политическую жизнь страны и социально-экономического развития регионов. Но пока все остается на уровне декоративного и псевдозаконодательного, а главное, послушного низового звена исполнительных властей. Не случайно на одном из недавних заседаний Милли Меджлиса азербайджанские муниципалитеты назвали «мертворожденными структурами». И отметили, что во многих местах глав муниципалитетов даже не знают в лицо.

Однако исправлять ситуацию можно и нужно – данное общественное образование при правильном подходе может внести неоценимый вклад в развитие страны.