Омбудсмен Украины: Россия планирует провести в Херсонской области псевдореферендум

«Россия не оставляет намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику «ХНР». Об этом сообщила уполномоченный парламента Украины по правам человека Людмила Денисова

По ее словам, в Херсоне планируют использовать такую же схему псевдореферендумов, которые проводились в 2014 году в Луганске и Донецке.

«По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают бюллетени для проведения «референдума». Очевидно все протоколы о результатах голосования будут подготовлены заранее и завезены в областной центр», - добавила она.

Омбудсен заявила, что проведение «референдума» в Херсоне планируется в период с 1 по 10 мая 2022 года, в этот период намерены закрыть город на въезд и выезд и отключить всю связь.