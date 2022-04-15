Медведчука отправили за решетку

Лычаковский районный суд Львова принял в субботу решение об изменении меры пресечения для оппозиционного депутата Виктора Медведчука из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», подозреваемого в государственной измене.

«Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда г. Львова избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщает пресс-служба суда в своем аккаунте в соцсетях.

В октябре 2021 года Медведчук был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. В феврале адвокаты политика сообщили, что он перебрался в безопасное место, а в МВД Украины заявили, что он сбежал. О задержании Медведчука Службой безопасности Украины стало известно во вторник, 12 апреля.