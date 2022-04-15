«Азеригаз» отреагировал на обращения ветеранов войны

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает уделять особое внимание обращениям семей шехидов и ветеранов карабахской войны.

В рамках проделанной работы в этом направлении были предоставлены обращения еще двух семей ветеранов. Житель села Дайкенд Сальянского района Алиаббас Гасымов был на фронте во время второй карабахской войне. Он обратился в «Азеригаз» с просьбой изменить расположение газопровода и газового счетчика возле двора частного дома, где он проживает с семьей. По поручению руководства «Азеригаз» его просьба была в кратчайшие сроки удовлетворена.

Другой абонент – Натиг Маилов, житель села Курсанги Сальянского района, также принимал участие во второй карабахской войне и был ранен в боях в направлении Суговушана.

Ветеран обратился в «Азеригаз» с просьбой газифицировать его частный дом. Соответствующим указанием генерального директора производственного объединения была начата работа по удовлетворению его просьбы. В частный дом был проведен природный газ и установлен счетчик.