Новые подробности отравления олигарха Абрамовича

«Российский олигарх Роман Абрамович был отравлен в Киеве неизвестным химическим веществом». Об этом в интервью изданию «Крым. Реалии» рассказал народный депутат Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

По его словам, о приезде Абрамовича никто не знал.

«3 марта он вместе с депутатом Рады Рустемом Умеровым и своим помощником Денисом приехали в Киев. И зашли в мой офис в Киеве. И сразу почувствовали себя плохо: слезы, ломота, боль в голове. Поняли: что-то тут не то, быстро выехали в Анкару. Там сказали, что это действительно химическое отравление, а именно какое вещество, пока еще выясняют. О том, что Абрамович собирался приехать сюда, практически никто не знал. Все было в секрете», – сказал Джемилев.

Напомним, что Роман Абрамович стал посредником в организации переговоров Украины и России. 28 марта, накануне переговоров, журналисты-расследователи из Bellingcat сообщили, что у Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации имеются признаки поражения боевым отравляющим веществом.