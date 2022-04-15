Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов встретился в Севастополе с экипажем ракетного крейсера «Москва», затонувшего несколько дней назад, сообщает Минобороны России.

Адмирал пояснил, что офицеры, мичманы и матросы затонувшего судна продолжат службу в Военно-морском флоте России.

«Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-морском флоте», - подчеркнули в министерстве.

В ходе встречи с моряками Евменов уточнил, что срочный состав экипажа крейсера в соответствии с законом с мая по июнь месяц будет уволен и поставлен на воинский учет.