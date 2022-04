Платформа Совета Европы выразила поддержку заблокированным в России азербайджанским СМИ

«Обращение в связи с блокировкой ряда азербайджанских средств массовой информации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) размещено на специальной платформе Совета Европы The Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists». Об этом в интервью Report сообщил председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, подписавший данное обращение.

По словам Алескерли, заявление зарегистрировано влиятельными медиа-организациями мира, что демонстрирует солидарность с азербайджанскими журналистами.

«Наше обращение также размещено на специальной платформе The Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists Совета Европы со ссылкой на Международную федерацию журналистов, Международный институт прессы и Европейскую федерацию журналистов. Размещение нашего обращения на платформе СЕ означает выход вопроса на уровень международных межгосударственных организаций. Платформа является важным источником, на который ссылаются международные СМИ, юридические и правозащитные организации», - отметил Алескерли.